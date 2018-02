Une vague de froid s'est abattue sur la France depuis ce lundi. En Charente et en Charente-Maritime, les températures oscilleront autour de zéro, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Voici quelques informations pratiques pour affronter sereinement le froid...

Charente, Charente-Maritime, France

Il fait froid ! Après deux mois de douceur, c'est bien un vrai hiver qui frappe la France en ce début du mois de février. 22 départements ont activé le plan Grand Froid, et notamment la Charente et la Charente-Maritime. Le docteur Sarah Longé, médecin à l'hôpital Saint-Louis à La Rochelle, nous donne quelques conseils et quelques renseignements sur ce qu'il faut faire... ou ne pas faire.