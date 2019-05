Il gèle pour la première fois en mai dans le Loiret depuis 1997

Loiret, France

Ce mois de mai est exceptionnellement froid pour la saison. Ce lundi 6 mai au matin il a fait jusqu'à -3,8 degrés à Romorantin, en Sologne.

La température était de -1 degré à Orléans et à Pithiviers et -1,6 à Villemurlin, températures relevées sous abri. Dimanche matin le thermomètre affichait -0,3 degré à Melleroy dans l'est du Loiret.

Une météo "rare" selon les prévisionnistes

"Avoir du gel début mai, c’est vraiment tardif, on atteint l’extrême limite dans les dates", explique Didier Labat, prévisionniste à Météo France à Bourges. "Alors, avoir du gel la nuit début mai dans le Loiret, ce n’est pas exceptionnel, mais ça reste rare : la dernière fois que c’est arrivé, c’était en 1997."

"Ce sont des températures sous abri, ce qui veut dire que les gelées ont pu être plus importantes encore par endroit" précise le prévisionniste.

Pour le 7 mai, quelques gelées matinales sont possibles, mais moins fortes selon Didier Labat. Une météo qui inquiète les viticulteurs de la région qui se préparent au pire.