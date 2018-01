Nous avons connu en France les mois de décembre et janvier les plus pluvieux depuis 1959, année de début de la modélisation de la pluviométrie. Environ 282,5 mm d'eau sont tombés sur ces deux mois en cumul moyen. Le précédent record datait de décembre 1981 et janvier 1982.

C'est ce qui a notamment provoqué les séries de crues et d'inondations de ces derniers jours : selon Météo France, la France vient de vivre, en décembre et en janvier, un cumul moyen de pluies record depuis 1959, année de début de la modélisation de la pluviométrie. Il est tombé en moyenne environ 282,5 mm d'eau sur ces deux mois, et janvier n'est pas encore fini. Le dernier record, datant de 1981-1982, a été battu.

Pluviométrie #record en France depuis le 1er décembre : ce début d'#hiver est le plus arrosé depuis le début des relevés ! ☔https://t.co/tsgyJ22Zdbpic.twitter.com/GXYnDFBTQP — Météo-France (@meteofrance) January 29, 2018

Il a plus en moyenne 50% de plus que la normale en décembre, et près de deux fois plus en janvier. Certaines régions ont d'ailleurs battu leur propre record : Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et concernant l'ensoleillement, au 28 janvier, certaines régions du nord, des Hauts-de-France à la Champagne, et de l'Alsace au Massif central en passant par l'Île-de-France, ont connu moins de 40 heures de soleil.