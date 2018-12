Il n'a jamais fait si beau à Brest... Depuis 17 ans !

Brest, France

Des orages, des averses et du crachin : Oui, c'était novembre ! "On a souvent frôlé les 200 mm de pluie pendant le mois, voire 230 dans la région de Quimper. Mais c'est un mois très tranché, parce qu'en nombre de jours de pluie on est à la normale. Quand il a plu, il a plus fortement, ce qui n'est pas une tradition locale...", remarque Michel Aidonidis, directeur de Météo france à Brest.

+ 50% de soleil à Brest, +25% à Quimper

Mais paradoxalement, le soleil a été extrêmement présent."On a frôlé un record d'insolation ! 104 heures en novembre, le dernier record monte à novembre 2001 avec 105 heures. C'est une anomalie positive, d'habitude, on est à 70 heures. Mais c'est vraiment la région brestoise qui a eu une anomalie plus importante, le sud Finistère a eu 25 % de soleil en plus... "