Il n'a pas assez plu dans le Poitou en février

Pas assez pour remplir les nappes phréatiques et faire remonter le niveau des rivières ! C'est ce qui ressort du dernier bulletin mensuel de l'eau en Poitou-Charentes : 25 à 80% de précipitations en moins, selon les endroits.

Poitiers, France

Voilà qui ne présage rien de bon pour l'été à venir et la sécheresse chronique dans le Poitou. L'office de l'eau en Poitou-Charentes vient de publier son bulletin mensuel et il n'est pas bon ! Ce mois de février a été marqué par des pluies peu fréquentes et concentrées en début de mois. Les cumuls pluviométriques mensuels sont ainsi inférieurs aux normales saisonnières sur l’ensemble du territoire (déficits de 25 à 80%).

Recharge des nappes ralentie

En lien avec les faibles précipitations, la recharge des nappes est ralentie. Ainsi 101 stations suivies indiquent une hausse à fin février (contre 13 en baisse) mais seulement 59,7% des piézomètres indiquent des niveaux proches ou supérieurs à la moyenne. La situation au 28 février 2019 se situe au 7ème rang des situations les moins favorables de ces dix-neuf dernières années.

Débit des cours d'eau en baisse

La tendance générale des débits des cours d’eau est à la baisse. Les débits moyens mensuels sont majoritairement inférieurs aux moyennes interannuelles. Les taux de remplissage des quatre principaux barrages-réservoirs ont légèrement augmenté entre fin janvier et début mars