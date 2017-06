Il n'a jamais fait aussi chaud en juin à Avignon, des malaises dans les écoles de Vaucluse

Météo France a enregistré ce lundi un record de températures à Avignon. Dans les écoles, le syndicat Force ouvrière réclame des mesures d'urgence pour faire face aux températures caniculaires dans les classes.

Record battu ! Il a fait jusqu'à 37°2 lundi à Avignon, selon Météo France, du jamais vu en juin depuis que les températures sont enregistrées .

Ce mardi et ce mercredi, "les températures maximales sont toujours exceptionnellement élevées, avec pas moins de 37 à 38 degrés attendus de la vallée du Rhône à Carpentras, 35 à 36 degrés d'Apt au Sud Luberon, et 30 sur le Plateau d'Albion", précise Météo France.

Dans le Sud-Est, la #chaleur a été très marquée aujourd'hui & difficile à supporter avec un taux d'humidité parfois supérieur à 40% pic.twitter.com/RCxBvje8vN — Météo-France (@meteofrance) June 12, 2017

Des personnes ont du mal à supporter cette fournaise: les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes notamment. Evitez de sortir pendant les heures les plus chaudes, buvez beaucoup d'eau recommande la préfecture de Vaucluse.

☀️@Gard en vigilance jaune fortes chaleurs 🌡️. Pour éviter les coups de chaud, adoptez les bons réflexes https://t.co/o35QovRPrn et pas de 🔥 pic.twitter.com/CRjOv0PafD — Préfet du Gard (@Prefet30) June 12, 2017

Ce mercredi matin à Avignon, il faisait déjà 26° à trois heures du matin.

Et ce matin, le petit truc en vert sur la photo, c'est la température sur la pharmacie : 26° à 3 heures ! #Avignon #meteo #chaleur pic.twitter.com/UcSlV9tDF4 — Aurélie LAGAIN (@a_lagain) June 13, 2017

Des ventilateurs et des climatiseurs mobiles dans les écoles

Dans les écoles, le syndicat SNUDI-Force ouvrière demande au directeur de académique de prendre en urgence des mesures pour maintenir des températures normales dans les classes et si nécessaire de fermer les écoles. Il affirme que de nombreuses écoles alertent "de températures caniculaires dans les classes, au delà de 35°, provoquant des malaises chez des élèves et des adultes, et rendant les condition de travail insupportables".

Il souhaite que le directeur académique demande aux mairies de fournir les écoles qui le demandent en "ventilateurs et climatiseurs mobiles".