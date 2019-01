Il n'y a jamais eu aussi peu de neige sur les Pyrénées

L'enneigement sur les Pyrénées n'a jamais été aussi faible. Cela 22 ans que Météo France mesure le niveau de neige sur nos massifs, et il n'avait jamais été si bas.

Le chef du centre Météo France Tarbes, Frédéric Eiselt, est très clair : c'est la pire année depuis 1996, date de mise en service de la station de référence au lac d'Ardiden, à 2445 mètres d'altitude entre les vallées de Cauterets et de Gavarnie. La couche de neige n'atteint pour l'instant même pas les 50 centimètres. On est actuellement à 42 cm précisément, contre 1,10 mètre en moyenne ces 20 dernières années. C'est peu, très peu. D'autant que l'année dernière, on était largement au dessus de la moyenne.

Pas de neige à moins de 2000 mètres

Selon les relevés de Météo France Tarbes, il n'y a actuellement pas de neige en dessous de 2000 mètres. Les dernières chutes remontent au 17 décembre, depuis toutes les précipitations sont bloquées par des anticyclones. Et les prévisions, qui vont jusqu'au 15 janvier, c'est à dire mardi prochain, n'annoncent rien de bon. Aucune chute de neige n'est prévue, à part peut-être quelques centimètres ce week-end. Pas de quoi blanchir une piste. Mais rien n'est perdu... il suffirait que les nuages se bloquent sur les Pyrénées pour avoir 80 à 90 centimètres de neige d'un coup.

Les stations de ski ont bien conscience du manque de neige. N'Py vous propose d'ailleurs de tester les pistes à Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Cauterets et La Pierre Saint-Martin ce week-end. En clair, vous prenez votre forfait et si vous décidez d'arrêter de skier avant 10 heures parce que la neige ne vous convient pas, votre journée de ski vous sera recréditée pour la prochaine fois.

Le groupe N'Py a enregistré 163.000 journées de ski pendant les vacances de Noël, soit une baisse de 40% par rapport à l'année dernière.