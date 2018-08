Le Petit-Pressigny, France

"Il n'y a plus rien à brouter ici." Matthias Limouzin, éleveur dans l'exploitation familiale, au Petit-Pressigny, dans le Sud-Touraine, nous montre ses prés, dans lesquels ses 60 vaches et 360 chèvres vont d'habitude se nourrir quand l'herbe est verte. "Là, le terrain est jaune. Il n'y a plus rien à en tirer. Au printemps dernier, il y avait 30 centimètres d'herbe".

"Là c'est inquiétant. Si ça continue pendant encore un mois, ça sera très inquiétant." Benoît, éleveur au Petit-Pressigny

La sécheresse touche l'Indre-et-Loire comme beaucoup d'autres endroits en France. L'herbe n'existe plus, les rivières sont à sec. Et il est de plus en plus difficile de trouver de quoi donner à manger aux animaux. "Heureusement, nous avons des réserves de foins pour nourrir nos bêtes. Mais nous avons déjà entamé les stocks hivernaux prévus pour les mois de novembre et décembre, alors que nous sommes en août !", s'inquiète Benoît Limouzin, l'un des éleveurs de l'exploitation.

Des bêtes à l'abattoir plus tôt que prévu ?

En cas de rupture de stock ? "Cela nous est déjà arrivé d'envoyer des bêtes à l'abattoir plus tôt qu'elle ne devrait normalement l'être, par manque de nourriture. C'est dommage.", explique Matthias Limouzin.

La sécheresse est là et bien là en Touraine. Et elle pourrait se poursuivre encore pendant un moment, d'après Benoît Limouzin : "C'est ce qu'annonce certaines météos. Il ne va pas pleuvoir suffisamment avant la mi-octobre. En espérant qu'ils se trompent..."