Depuis le mois de janvier, Saint-Hilaire-de-Riez a enlevé toute les poubelles dans les rues de la commune mais aussi sur les plages et en forêt. Une décision pour pousser les gens à rapporter leurs déchets chez eux et à mieux les trier.

Saint-Hilaire-de-Riez, France

Ne cherchez pas, il n'y en a plus. Depuis janvier, il n'y a plus de poubelles ni dans les rues, ni en forêt, ni sur la plage à Saint-Hilaire-de-Riez. Une décision pour pousser les gens à rapporter leurs déchets chez eux et à mieux les trier. C'est aussi une économie pour la ville.

C'est à chacun de gérer les déchets qu'il produit

"Nous voulions responsabiliser le plus possible les particuliers, les associations, les professionnels... Tous sont producteurs de déchets et c'est à chacun de gérer les déchet qu'il produit", explique le maire, Laurent Boudelier. "Le particulier qui va pique-niquer, qui va récupérer un papier sur la voie publique, il le ramène à la maison et, de ce fait, il le recycle. Alors que, quand ces déchets étaient mis dans une poubelle publique, ils n'étaient pas forcément recyclés."

2.000 tonnes en moins de déchets à ramasser

Mais pourquoi ne pas simplement mettre davantage de poubelles, avec des bacs pour ce qui peut être recyclé ? "Mais là, on aurait demandé à la collectivité de prendre en charge cette gestion des déchets. Même si, effectivement, ça aurait été aussi vertueux", poursuit le maire. Et en supprimant les poubelles, la commune fait aussi des économies : "ça fait 2.000 tonnes de moins de déchets à ramasser et à enfouir dans la nature. Et ça permet aux agents de faire autre chose. Notamment de ramasser les papiers jetés par terre, parce qu'il y a encore des comportements un peu limites. Tout le monde n'est pas devenu éco-responsable du jour au lendemain".

Le résultat, c'est que c'est sale

Malgré ces explications de leur maire, Laurent Boudelier, certains habitants de Saint-Hilaire-de-Riez ont encore du mal à comprendre et à accepter cette mesure. "On a besoin d'avoir des poubelles dans les rues ! Et le résultat, c'est que c'est sale", s'agace cet habitant. "Il y a le papier, le verre... Il y a des gens irrespectueux mais, s'il y avait des poubelles, ils feraient sans doute un petit effort pour y mettre leurs déchets". Et même auprès des Hilairois qui se sont adaptés, la mesure a encore du mal à passer. "J'ai mon petit sac pour ramener les crottes de mon chien quand je le promène", explique Martine, sans enthousiasme. "Et ensuite, je ramène tout chez moi".

Une idée qui pourrait faire des émules

"Il faudra du temps pour prendre ces nouvelles habitudes", répond Laurent Boudelier. La ville assure être la première à avoir supprimé ses poubelles. Et, d'après les élus, elle fait des émules. D'autres villes se seraient intéressées.