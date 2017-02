Il ne pleut pas assez en Bretagne!

Les nappes phréatiques sont au plus bas en ce début du mois février! Dans les Côtes d'Armor, on parle même de sécheresse historique.

"Le niveau des nappes phréatiques est historiquement bas dans les Côtes d’Armor", explique Joël Rivallan le directeur du syndicat départemental d’alimentation en eau potable. "Entre juillet et décembre, sauf fin novembre, il n’a quasiment pas plu", ajoute Joël Rivallan. Et à part les précipitations du week-end dernier, la situation n'évolue pas depuis le début de l'année.

Des forages à l'arrêt

"Aujourd’hui, il y a un certain nombre de particuliers voire d’industriels qui manquent, entre guillemets, d’eau potable car leurs forages sont à l’arrêt. Ils doivent se reporter sur le réseau public qui est en grande partie alimenté par nos barrages". Des mesures ont d’ores et déjà été prises "pour maintenir plein les trois barrages départementaux" et ainsi assurer des réserves pour les mois à venir.

Les dernières pluies ne suffisent pas

Joël Rivallan espère des épisodes de pluie comme le week-end dernier. "Il a plu, c’est tant mieux, c’est ce qu’il nous faut mais deux jours ne suffisent pas à regonfler les nappes". Si la situation se prolonge, "des efforts" seront demandés aux particuliers.