Si Paris et une bonne partie du nord de la France sont sous la neige, les Landes aussi ont droit à quelques flocons depuis le début de semaine. La preuve en photos...

Mont-de-Marsan, France

Il n'y a pas que Paris et le Nord de la France qui sont sous la neige. Dans les Landes aussi, certaines communes sont recouvertes de flocons.

Certes, on ne parle pas de 10, 15 ou 25 centimètres de neige ! Mais tout de même, une légère couche blanche a recouvert plusieurs villes dans le nord du département ce mercredi matin, comme Mimizan, Biscarrosse et Parentis-en-Born. Vous êtes d'ailleurs nombreux à partager vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Petit aperçu...

Le Camping Calède à Parentis-en-Born :

Photo du Camping Calède à Parentis-en-Born - Camping Calède

De la neige aussi sur les bords du Lac de Biscarrosse :

Les flocons recouvrent les bords du Lac de Biscarrosse. - Office de tourisme Bisca Grands Lacs

On se régale aussi sur le compte facebook de l'Office de tourisme de Parentis-en-Born :

On retourne au large de Biscarrosse avec cette vidéo tournée cette fois-ci, par l'Office de tourisme de Bisca Grands Lacs :