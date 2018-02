Loire-Atlantique, France

La neige tombait mardi matin sur une partie de la Loire-Atlantique, des flocons ont été observés dans le vignoble autour de Vallet, un peu plus loin vers Beaupréau, et en Vendée, des auditeurs de France Bleu Loire Océan ont signalé une averse de neige à Montaigu et aux Herbiers.

Cette neige tient au sol, certaines routes sont recouvertes d'un manteau blanc, un habitant de Vallet a mesuré une couche de deux centimètres dans son jardin.

La neige commence à tenir au sol et sur les toits dans le vignoble nantais © Radio France - Antoine Thollé

Cet épisode neigeux ne devrait pas durer selon Météo France., la neige va se transformer en pluie avant le retour de quelques éclaircies dans le courant de l'après-midi.