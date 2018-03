Le nord et l'ouest de la Charente-Maritime ont été principalement touchés. Météo-France prévoit une accalmie rapide ce lundi après-midi, mais des phénomènes verglaçants sont à nouveau possible dans la nuit.

La Rochelle, France

Mis à jour à 16h15

Dernier jour de l'hiver, la neige s'est invitée sur la Charente-Maritime et la Charente. Mêlée de pluie la plupart du temps. Mais elle a été plus abondante qu'annoncée en début d'après-midi sur le nord et l'ouest de la Charente-Maritime, notamment dans l'agglomération de La Rochelle.

Suffisamment abondante pour provoquer des accidents entre La Rochelle et Rochefort ou sur l'autoroute A10. Les bus rochefortais ont été brièvement interrompus. Une liaison des Mouettes avec Oléron et une autre avec Surgères également.

Météo-France prévoyait une accalmie rapide dans l'après-midi. En revanche, la Charente-Maritime est désormais en vigilance orange pour les risques de verglas : il y a risque ensuite de phénomènes verglaçants localement lorsque les températures chuteront dans la nuit, même si ça n'aura rien à voir avec le dernier épisode de neige et de verglas qui avait semé une grande pagaille sur nos deux Charentes.

Voici ce que les auditeurs de France Bleu La Rochelle ont partagé :

Saint-Georges d'Oléron :

Le Thou :

Vergeroux :

Saint-Jean d'Angle :

Chatelaillon :

Marennes :

Echillais :

Le Thou :