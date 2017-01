Il veut installer des hydroliennes sous le pont de pierre, Marc Lafosse invité ce mercredi de France Bleu Gironde

Alors que les assises de la transition énergique se poursuivent au palais des Congrès de Bordeaux, le bordelais Marc Lafosse, spécialiste des énergies marines, est l'invité ce mercredi de France Bleu Gironde de 8H à 8H30.

Il a été champion de france de natation, il est aussi océanographe, conseiller municipal délégué à la mairie Bordeaux. Par ailleurs, Marc Lafosse est président de BlueSign, une société spécialisée dans la création d’événements pour les professionnels de l’énergie et du renouvelable et président d’Energies de la Lune un cabinet d'ingénierie spécialisé dans les énergies marines renouvelables. Bref un long CV pour ce jeune entrepreneur bordelais de 36 ans.

Marc Lafosse est l'invité ce mercredi de France Bleu Gironde entre 8H et 8H30. Alors que les assises européennes de la transition énergétique viennent de s'ouvrir au palais des Congrès de Bordeaux et accueillent plus de 3000 personnes, il reviendra sur son projet d'implantation d'hydroliennes au pied du pont de pierre; des tests sont en cours. En tant qu'élu municipal proche d'Alain Juppé, est-il tenté par une carrière politique ? Marc Lafosse répondra en direct.