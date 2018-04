Afin de prendre le départ du Riviera Electric Challenge, Pascal Houssard s'est rendu à Gênes, en Italie, en partant de la Roche sur Yon. Une démarche engagée qu'il a entreprise aux côtés de sa femme, et au volant d'une Zoé (Renault).

Monaco, Saint-Victoret, France

Pascal Houssard est directeur adjoint du Sydev, service public des énergies vendéennes, qui regroupe toutes les communes de Vendée. Avec son directeur Alain Leboeuf, il sont très engagés dans la transition énergétique et depuis 2014, ils organisent le Vendée Énergie Tour, le plus gros rallye de voitures électriques de France.

En plus de travailler au sein de cette organisation, ce passionné est un convaincu de l'électro-mobilité : dans son garage on trouve une voiture et même une moto électrique. C'est aussi lui qui est à l'initiative de ce périple.

je veux prouver que la voiture électrique est adaptée à tous les usages

Il veut prouver que ce moyen de transport est "adapté à tous les usages" et avec l'expérience il a élaboré des techniques pour économiser sa batterie. "Dans les descentes en sortie d'épingle, je passe en neutre" révèle-t-il. Selon lui, cela permet de reprendre de la vitesse afin de pouvoir recharger grâce au frein moteur dans un second temps, en se mettant en marche.

Pascal Houssard explique le sens de sa démarche :