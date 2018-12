Île d'Aix : le ramassage des coquillages à nouveau autorisé

La vente et le ramassage étaient interdits depuis le 7 décembre, en raison de la présence anormale de bactéries. Ils sont de nouveau autorisés.

Ile d'Aix, Île-d'Aix, France

Il est de nouveau possible de ramasser des coquillages du côté de l'île d'Aix, en Charente-Maritime. La pêche à pied y était interdite depuis le 7 décembre, après les mauvaise résultats d'analyses de l'eau. L'Ifremer avait révélé la présence anormalement élevée de bactéries Eschérichia Coli. Le ramassage et la vente des huîtres et des moules de l'île d'Aix était donc, depuis, interdits.

Les résultats de nouvelles analyses ont montré un retour à la normale. L'interdiction est donc levée par la préfecture de Charente-Maritime.