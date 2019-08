L'île d'Yeu : Le collectif Citoyens pour le climat tente de sensibiliser les touristes aux déchets

Port Joinville, L'Île-d'Yeu, France

Une opération de sensibilisation était organisée à Port-Joinville, à l’île d’Yeu, par les membres du collectif Citoyens pour le climat, ce mercredi 7 août 2019. Au programme : ramasser les déchets, et alerter les touristes, très nombreux sur l’île en ce moment, sur la cause environnementale.

Kevin et Marie taguent le sol avec un pochoir et de peinture à la craie. C'est écrit "Ne rien jeter, la mer commence ici", pour tenter d'interpeller les fêtards, et les dissuader de jeter leurs mégots, bouteilles et autre déchets dans l'eau.

Les tags sont fait à la peinture de craie et seront très vite effacés. © Radio France - Sixtine Lys

Myriam, l'une des membres du collectif, se promène elle avec une épuisette et ramasse tout ce qu'elle voit. En seulement quelques minutes, l'épuisette est déjà remplie de dizaines de mégots, d'un bout de tendeur, de petits morceaux de plastique et d'un bouchon de bouteille de vin en fer.

Les membres du collectif ont enfilé des accessoires de pêche, des brassards, des gilets de sauvetage pour se faire remarquer. © Radio France - Sixtine Lys

Le midi, les quais du port sont plutôt propres mais il suffit de se pencher un peu au-dessus de l’eau. Céline, membre du collectif, fait un inventaire de ce qu’elle voit flotter, sous les yeux désolés des touristes, comme Patrick :

ECOUTEZ : Céline fait l'inventaire de ce qu’elle voit flotter dans l'eau Copier

Le collectif Citoyens pour le climat - Île d'Yeu, a réalisé sa première action à la fin du mois de mai 2019. Ce n'est pas une association, l'objectif est de rassembler des citoyens motivés pour rassembler des idées et organiser des actions liées au climat.

Tous les déchets amassés sont exposés ce jeudi 8 août sur le marché de Port-Joinville.