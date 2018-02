Ce mardi 6 février, d'importantes chutes de neige sont prévues sur l'Ile-de-France. On attend jusqu'à 15 cm de neige dans l'après-midi. La Sanef, qui gère les autoroutes du nord de la France, conseille de reporter ses déplacements. Le Plan Grand Froid pour les sans-abri a été activé.

Paris, Île-de-France, France

Prudence si vous ne pouvez pas reporter vos déplacements et si vous prenez la route ce mardi 6 février 2018. Une alerte neige et verglas est en cours pour l'Ile-de-France. Les prévisionnistes météo annoncent des chutes de neige intenses dans l'après-midi. Il pourrait y avoir jusqu'à 15 centimètres de neige par endroit. La fin de la perturbation est annoncée pour la matinée du mercredi 7 février.

Suivez l'évolution de la situation en direct.

Le département des Yvelines devrait être l'un des plus touchés. Il mutualise ses moyens avec ceux des Hauts-de-Seine.

Diminuer votre vitesse sur les routes

La préfecture de police de Paris a déclenché le niveau 2 du Plan Neige et Verglas en Ile-de-France. Il sera maintenu jusqu'au matin du mercredi 7 février. La neige devrait tenir au sol ce mardi sur l'ensemble de la région. Plusieurs mesures ont été prises pour la circulation routière.

La vitesse est limitée à 80 km/h sur les axes principaux.

Les véhicules de plus de 7,5 tonnes ont l'interdiction de faire des manœuvres de dépassement.

La RN 118 est interdite à ces mêmes véhicules.

La Sanef qui gère les autoroutes du nord de la France lance un appel à la prudence

Regardez les informations sur les panneaux lumineux des autoroutes. Si vous devez vous déplacer, la Sanef conseille de bien préparer votre itinéraire, d'écouter les infos trafic, de vérifier le bon état du chauffage de votre voiture ainsi que le lave-glace. Elle suggère aussi d'emporter, au cas où, dans sa voiture une couverture, de l'eau et de la nourriture.

Un Plan Grand Froid pour les sans-abri

Tous les départements franciliens ont déclenché leur Plan Grand Froid. Dans le Val-d'Oise le préfet a décidé de renforcer les mesures de prise en charge des personnes sans-abri jusqu'au 19 février. Cinquante places en plus des 398 déjà disponibles ont été mises à la disposition du Service d'accueil SIAO à Cergy, Pontoise, Argenteuil, Saint-Ouen l'Aumône, Gonesse et Goussainville. . Des gymnases ont été ouverts à Argenteuil, à Cormeilles-en-Parisis, Domont et Osny. En tout, cela représente 71 places. Les maraudes de la Croix Rouge ont été renforcées.

Partout le numéro de téléphone vert "115" permet d'alerter les services pour mettre des personnes sensibles à l'abri.

Pour se renseigner

France Bleu Paris vous aide à circuler avec ses infos trafic sur 107.1 toute la journée. Vous pouvez aussi écouter la radio autoroutière sur 107.7.

Regardez la carte info trafic sur www.sanef.com. Vous pouvez aussi appeler le 09 708 08 709 (appel non surtaxé) ou suivre la situation sur twitter @sanef_autoroute et @sapn_autoroute.

Faites le point sur la circulation en Ile-de-France en regardant le site www.sytadin.fr.

Renseignez-vous sur la météo www.meteo.fr