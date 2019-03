Ile-de-France : 682 écoles sont touchées par un taux de pollution trop élevé affirme l'association Respire

Une carte scolaire publiée ce jeudi matin par l'association environnementale Respire montre des taux de pollution de l'air très élevé dans 682 écoles à Paris et en Ile-de-France. C'est la première fois qu'une carte scolaire de la pollution de l'air est réalisée.

Cela n'avait jamais été fait. L'association environnementale Respire publie ce matin une carte scolaire de la pollution de l'air. Les 12.500 établissements scolaires d'Ile-de-France ont été étudiés. Les données 2017 d'Airparif ont été croisées avec la carte des établissements, de la crèche au lycée, aussi bien dans le public que dans le privé.

Résultat : 682 établissements franciliens ont un air extérieur qui ne respecte pas les normes fixées en France pour la pollution au dioxyde d'azote. Ce gaz nocif pour la santé provient principalement des moteurs diesel en ville.

Les résultats sont meilleurs pour les particules fines même si, rappelle l'association, "85% des établissements ne sont pas dans les recommandations de l'OMS sur ces polluants qui sont plus strictes que les normes françaises".

L'association propose, sur son site, une carte interactive du niveau de pollution par école.

Cette carte sert à donner aux parents d’élèves une idée, site par site, de l’exposition aux polluants extérieurs de leurs enfants. Airparif qui surveille l'air en Ile-de-France ne l'avait jamais fait.

Quelles sont les écoles les plus touchées ?

C'est pour les écoles de l’hyper-centre de Paris ou de la petite couronne, là où la circulation est difficile, sur des rues en pente notamment que la situation est la plus critique.

L’école la plus mal notée est l’école Saint-Merri dans le centre de Paris (4e arrondissement) avec également certaines écoles de la petite couronne comme celles rue de Paris à Montreuil ou encore à Courbevoie.

Au final, les établissements de banlieues proches de grands axes routiers s’en sortent mieux.

Une carte à lire avec prudence

Si cette carte de l'association environnementale Respire est instructive, elle peut aussi être trompeuse. Sa précision est à 12,5 mètres dans Paris et plutôt 50 mètres en banlieue. Pour la produire, Respire a superposé les adresses des établissements scolaires publics et privés, de la crèche au lycée de la région, sur la carte de mesure de la qualité de l’air moyenne annuel d’Airparif entre 2012 et 2017.

La modélisation a été faite notamment à partir des données de ses 70 capteurs fixes. L’adresse de l’école peut donc être sur une rue peu polluée tandis que la cour de récréation, elle, est plus près d’un axe embouteillé et inversement.

Les recommandations de Respire

L'association propose de mettre en place une zone à faible émission (ZFE) "ambitieuse" (Il existe déjà un projet de ZFE dans la zone intra-A86). Elle suggère aussi la mise en place d'une voie réservée au covoiturage, aux transports en commun et aux véhicules électriques sur les autoroutes urbaines autour de Paris ou encore de restreindre la circulation autour des écoles.