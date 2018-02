Toute l'Ile-de-France a été placée en vigilance orange "neige et verglas" par Météo France. La neige devrait revenir dans notre région au cours de la nuit de mercredi à jeudi. La préfecture de police interdit la circulation des poids-lourds et des transports en commun dès 22h00 ce mercredi soir.

Paris, Île-de-France, France

En France, 47 départements ont été classés en vigilance orange par Météo France. L'Ile-de-France en fait partie. Tous les départements de notre région sont en alerte neige et verglas à partir de 23h00 ce mercredi soir.

Les camions de plus de 7,5 tonnes et les transports en commun ne pourront plus circuler sur la N118 à partir de 22h00 ce mercredi soir, a indiqué la préfecture de police de Paris.

Regardez les conseils de la préfecture du Val-de-Marne, conseils valables pour tous évidemment.

Le #ValDeMarne est placé en vigilance orange par @meteofrance pour des risques de #neige#verglas en début de nuit et des risque de pluies verglaçantes en début de matinée. pic.twitter.com/4WOKJ4ZWxd — Préfet du Val-de-Marne (@Prefet94) February 28, 2018

La neige devrait arriver en Ile-de-France dans la nuit par le sud. La couche de neige devrait atteindre 1 à 3 centimètres. Cela pourrait monter jusqu'à 5 centimètres à l'Ouest de notre région. Attention si vous devez prendre la route, ça risque de glisser. Des pluies verglaçantes sont attendues dans la matinée de jeudi.

Ce soir et d'ici demain matin, les chutes de #neige concerneront progressivement les régions nord. Du Centre au Grand Est, des pluies verglaçantes sont à craindre.

Restez informés ▶️https://t.co/rJ24zzmmy4pic.twitter.com/JPguUSA9vF — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 28, 2018

Depuis dimanche soir, une masse d'air particulièrement froide pour la saison est entrée dans notre pays. Les météorologues constatent qu'elle arrive tard. Au cours des cinquante dernières années, deux épisodes seulement d'hiver aussi tardif ont été recensés. C'était fin février début mars 2005 et début mars 1971.