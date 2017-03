Ile-de-France : Paris et Vitry dans le Top cinq du Palmarès des Villes Vertes

L'édition 2017 du Palmarès des Villes Vertes, réalisé par Les Entreprises du Paysage et Hortis, a été publiée mardi. Paris est deuxième dans la catégorie "promotion". Vitry-sur-Seine est cinquième pour "l'entretien et la gestion des déchets verts".

En Ile-de-France, deux villes sont dans le Top cinq du Palmarès des Villes Vertes publié mardi. On doit ce palmarès aux Entreprises du paysage en partenariat avec Hortis. Les cinquante plus grandes villes de France sont passées au crible. Sur le podium des villes les plus vertes de France, on trouve dans l'ordre : Angers, Nantes et Strasbourg

Les villes les plus vertes de France (2017) -

Pour faire ce classement, la politique de végétalisation urbaine de villes est décortiquée. En Ile-de-France, les initiatives et les efforts pour valoriser et préserver les espaces verts ont été remarqués.

Paris en haut du classement pour ses projets

Dans la catégorie "promotion", Paris occupe la deuxième place. Ce sont les multiples projets comme les jardins partagés, les permis de végétaliser ou encore les budgets participatifs mis en œuvre par la capitale qui ont été salués.

Paris est deuxième dans la catégorie "Promotion". -

La Ville de Paris veut préserver la biodiversité et valoriser son patrimoine vert. L'application mobile "Balade Paris Durable" permet aux habitants et aux touristes de découvrir des parcours interactifs. Ils permettent de mieux connaitre la faune et la flore de Paris. Les fermes pédagogiques, dont la plus importante est la Ferme de Paris, permettent aussi, en particulier aux enfants, de découvrir l'éco-pastoralisme.

Vitry bien classée pour la gestion des déchets verts

Vitry est cinqième dans la catégorie "Entretien". -

Vitry-sur-Seine est cinquième pour l'entretien et la gestion des déchets verts. La ville a développé de nombreuses techniques alternatives aux produits phytopharmaceutiques. La ville recycle et réutilise, sur site, 100% des déchets verts. Plus besoin de transport. Des conventions de fleurissement des pieds d'arbres ont été mises en place pour que le béton disparaisse petit à petit. La ville organise de nombreuses actions pour sensibiliser les plus jeunes à l'environnement. En 2016, 600 enfants ont participé à des animations et à des expositions sur le sujet.

Un coup de chapeau à Courbevoie, Argenteuil ou Créteil

Si ces villes ne figurent pas dans le palmarès, il faut quand même noter leurs efforts pour que leurs territoires urbains, très denses, soient plus verts.

Courbevoie augmente ses espaces verts à chaque opération de voirie. La commune incite les particuliers à végétaliser les "zones grises". Tous les ans, Courbevoie organise le festival "Atmosphère" qui fait la promotion des démarches vertes de la ville.

A Créteil, 80% de la voirie est plantée. C'est le taux le plus important de France. Pour la ville de Créteil, la biodiversité est un atout. Pour la mettre en valeur, elle organise des actions comme cette manifestation "Parcs et jardins en fête" qui a lieu tous les ans pour les journées du patrimoine.

Ce sont ses actions pédagogiques à destination des publics scolaires qui permettent à Argenteuil de se distinguer. Une centaine de classes profitent du partenariat entre enseignants et éducateurs à l'environnement. Les élèves dans les écoles mais aussi les enfants des centres de loisirs peuvent réaliser des projets comme planter leur propre jardin.