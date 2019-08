Île de Ré : dix-huit ans et déjà chasseur d'orages

Dorian Fischer est chasseur d'orages. Il parcourt la France du printemps à l'automne à la recherche des orages les plus puissants. Sur la chaîne Youtube qu'il codirige avec son ami Anthony, il partage ses plus belles images de ces phénomènes météorologiques extrêmes.

La Flotte, France

Son tout premier orage, Dorian s’en souvient encore. C’était en juillet 2013, à l’Île de Ré. « Il y avait des éclairs de tous les côtés, c’était incroyable. » Une expérience marquante qui lui a donné le goût de la foudre, des éclairs et de la grêle. A l’époque, il avait douze ans. Aujourd’hui il en a dix-huit mais sa passion pour les phénomènes météorologiques extrêmes est toujours aussi forte.

Avec son ami Anthony Allegros, ils sont chasseurs d’orages : du printemps à l’automne ils parcourent la France à la recherche des orages les plus violents afin de les filmer et de les photographier. Ensemble, ils codirigent une chaîne YouTube, « Objectif Orages », sur laquelle ils partagent leurs plus belles images. Dorian s’occupe de la prévision météo et du pilotage, Anthony du montage et de la prise de vue.

Cette année, le duo a déjà chassé cinq orages, n’hésitant pas à traverser la France en un week-end afin de les observer de près : « le 4 juin, on a fait plus de 1000 kilomètres aller-retour pour chasser un orage supercellulaire [un type d'orage associé à des phénomènes particulièrement violents, ndlr]. C’est un peu le Graal pour nous. »

Un exercice qui nécessite de la préparation

Affronter un orage ne s’improvise pas. Avant de prendre la route, Dorian et Anthony rechargent leurs batteries externes, font le plein de nourriture – « de quoi tenir deux jours » –, vérifient leur matériel photographique. Le plus important reste la prévision météorologique : « On regarde les risques deux, trois jours avant grâce aux modèles que l’on trouve sur Internet, puis on les peaufine ensemble », explique Dorian.

Une fois sur les lieux, Dorian et Anthony traquent les orages en voiture. Grâce à leurs radars météorologiques ils sont capables de localiser en temps réel la pluie, le vent et les impacts de foudre. « Il faut suivre les orages, et essayer de ne pas se mettre en plein dedans pour faire des belles photos et de belles vidéos. » Un exercice qui peut être difficile : «Il faut apprendre à gérer tout ça, mais ça vient avec l’expérience au fur et à mesure. »

Les conseils de Dorian Fischer pour préparer une chasse à l'orage Copier

Une passion qui peut être dangereuse

Les orages peuvent être très violents, voire dangereux. L’année dernière, le duo a échappé de justesse au pire. Lors d’une excursion en Dordogne, leur voiture est tombée en panne juste à côté d’un orage particulièrement destructeur. « Les rafales à 130 km/h sont passés à 500 mètres de nous. On a eu très peur. »

Malgré les risques, Dorian reste un passionné. Dorian espère même, d’ici quelques années, se rendre aux Etats-Unis afin de contempler les phénomènes météorologiques observables au niveau de la bien-nommée « allée des tornades », l’Eldorado des chasseurs d’orage. « Il y en a qui fuient l’orage, nous on va au-devant de lui. On va dans le sens inverse! », plaisante-t-il.