Iles sanguinaires, pointe de la Parata, les coulisses d’un Grand Site de France

Ajaccio, France

On ne peut pas passer à Ajaccio sans se rendre sur les îles sanguinaires. Un site majestueux qui s’est vu décerné, en 2017, le label "Grand site de France" par le ministère de l'Environnement. L'archipel, composé de quatre îles rocheuses, abrite plus de 150 espèces de plantes et attire chaque année plus de 450 000 visiteurs.

Un lieu de promenade incontournable, un site exceptionnel, au passé riche et chargé de secrets.