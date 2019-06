Ille-et-Vilaine : la préfète demande au maire de Langouët de ne pas interdire les pesticides

Langouet, France

Le 18 mai dernier, Daniel Cueff, le maire de Langouët au nord de Rennes, a pris un arrêté interdisant l'utilisation de pesticides à moins de 150 mètres des habitations et bâtiments de la commune. Une annonce faite lors d'un carnaval anti pesticides réunissant une centaine de personnes dans cette commune "verte" qui est dotée depuis 2004 d'une cantine 100% bio et locale. Mais la préfète d'Ille-et-Vilaine Michèle Kirry ne voit pas cette décision d'un bon oeil. Elle lui a demandé gracieusement de retirer cet arrêté, elle ne peut pas le faire elle même.

Pas question de revenir sur sa décision

"Son argument principal c'est que cette décision relève du ministre de l'agriculture et non pas du maire d'une commune, mais _comme le ministre ne passe pas à l'interdiction des pesticides, je suis obligé de trouver les moyens de protéger la population en les interdisant_" explique Daniel Cueff qui n'a pas l'intention de revenir sur sa décision. "Je vais lui repréciser mes motivations qui relèvent à la fois d'une protection de la population mais aussi de la sécurité et de la tranquillité publique" ajoute le maire de Langouët.