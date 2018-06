Montauban-de-Bretagne, France

65 tonnes de lisier, fumier et autres matières premières y arrivent chaque jour pour être transformés en biogaz : l'usine Vol-V à Montauban-de-Bretagne a été inaugurée officiellement ce vendredi en présence des élus locaux. Depuis octobre 2017, le site a commencé à recevoir ces matières organiques afin de les méthaniser et réduire ainsi la quantité de dioxyde de carbone qu'elles émettent. Ce sont des industriels et 42 agriculteurs locaux qui font office de fournisseurs, comme Jean-François Levrel :

On a besoin de chaleur pour produire les tomates. Comme on est aussi producteur de volaille, on amène le fumier à l'usine de méthanisation, et ça permet de chauffer les serres

Miser sur l'économie circulaire et locale

Pour le président du groupe Vol-V, il s'agit d'un "projet territorial". _"_Nous prenons des déchets locaux pour les transformer en énergie consommée localement, explique Cédric de Saint-Jouan. Ensuite le digestat, c'est-à-dire ce qu'il reste de la matière première après la méthanisation, est épandu dans les champs en guise d'engrais".

L'usine reçoit 65 tonnes de matières premières par jour à méthaniser © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Si la structure ne crée pas d'emplois directs, les élus misent sur les emplois indirects, à l'image de Marie Daugan, conseillère départementale du canton : "il peut y avoir énormément de créations, tout ce qui concerne la logistique par exemple, ou l'approvisionnement fait par les agriculteurs qui nécessite le transport des matières premières".

La "co-génération" au cœur du projet

L'usine et le biogaz qui y est créé permettent, contrairement aux unités de méthanisation plus petites détenues par les agriculteurs, de fabriquer à la fois de l'électricité et de la chaleur en quantité importante. "L'usine produit près de 10 millions de kilowatt/heure d'électricité, explique Cédric de Saint-Jouan, ce qui équivaut à la consommation de près de 4.000 foyers, ainsi que 6 millions de kilowatt/heure d'énergie thermique sous forme d'eau chaude, qui va servir à chauffer des serres de tomates".

Ce sont ainsi 5.000 tonnes d'émissions de CO2 qui sont évitées grâce au processus de méthanisation. "Le digestat est un excellent fertilisant qui permet de limiter les engrais minéraux très chargés en gaz à effet de serre", précise Gilles Petitjean, directeur de l'Agence de l'Environnement en Bretagne.