Ille-et-Vilaine : une canicule exceptionnelle même si les records ne sont pas battus

L'Ille-et-Vilaine reste en vigilance orange canicule comme 65 autres départements métropolitains. Ce mardi, il a fait 34,6° à Rennes.

La canicule se poursuit en Ille-et-Vilaine; le département reste en vigilance orange. Dans la nuit de lundi à mardi, Météo France a enregistré un 23°6 à Vitré. Les autres départements bretons sont en vigilance jaune.

Les records résistent

Malgré tout, les records de chaleur ne sont pas battus en Ille-et-Vilaine. Le 19 juin 1976, Rennes avait enregistré 36° et 34°3 le 22 juin 2003; ce même jour de 2003 il avait fait 36° dans le sud-est du département et 35°5 à Saint-Jacques-de-la-Lande. Les étés de 1976 et de 2003 ont été caniculaires en Bretagne, mais rien ne prouve que la situation rarissime que nous connaissons actuellement se reproduisent cet été.

Il fait plus chaud en Bretagne que à Marseille... — Anna (@23HALILOVIC) June 20, 2017

Pour mercredi, jour de l'été, les minimales vont être en légère baisse et les maximales vont encore grimper pour atteindre les 35°7 à la Noë-Blanche dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. La fête de la musique s'annonce donc très estivale et même chaude dans la capitale bretonne.