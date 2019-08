Ils font la chasse aux mégots sur la plage de Carnon

Stop aux mégôts ! Des bénévoles du collectif Citoyens pour le climat, aidés par l'association Nous voulons des coquelicots, sont allés à la rencontre des touristes, sur les plages de Carnon. Ils se sont mobilisés pour distribuer des cendriers de plages et sensibiliser aux dégâts des mégots.

Quand des militants pour le climat vont à la plage, ce n'est pas pour se baigner. Des bénévoles du collectif Citoyens pour le climat de Montpellier et de l'association Nous voulons des coquelicots ont bravé la chaleur pour arpenter les plages de Carnon. Ils sont allés à la rencontre des vacanciers, leurs sacs remplis de cendriers de poche.

Leur but : faire de la prévention pour réduire le nombre de mégots de cigarette sur la plage. Car comme le rappelle le tract qu'ils distribuent, un mégot met " 5 ans à se dégrader dans l'eau de mer" et "12 ans en pleine nature", en plus de polluer 500 litres d'eau. C'est aussi le premier déchet ramassé sur les plages.

Nadège, récemment engagée dans le collectif Citoyens pour le climat, a décidé de s'investir en voyant "tous ces mégots qui traînaient" lorsqu'elle allait à la plage. Sa casquette vissée sur la tête, elle salue les touristes avant de leur proposer la petite boîte en métal ronde et verte, le cendrier de poche offert au collectif par la commune de Mauguio-Carnon.

"Je vais voir les gens et, tout en étant bienveillante, car il ne faut pas être moralisateur, je leur demande s'ils ont pensé à prendre un cendrier de plage. Et ça passe très bien", raconte-t-elle.

L'action des bénévoles touche aussi les plus jeunes. Esteban, 10 ans, a fait 55 km avec sa mère pour venir aider les bénévoles. Une action qui compte pour lui, "parce que sinon, ça va polluer la planète", explique-t-il. "Un mégot, ça pollue plus qu'une voiture entière !".

Et les bénévoles ont parfois la joie de tomber sur des vacanciers prévoyants : certains fumeurs ont emmené leur propre cendrier de plage, un cône en plastique à planter dans le sable. De quoi les motiver à poursuivre leur action de prévention.