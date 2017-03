Ils font le Buzz, le projet Kolectou, l'application Too Good to go et la web série "Jette pas ci, trie moi ça"

Le Buzz Armorique de ce mardi s'intéresse au tri sélectif et à l'anti gaspi dans le cadre de notre journée spéciale sur France Bleu Armorique. L'occasion de découvrir le projet Kolectou pour réutiliser les baguettes invendues, l'application Too Good to Go et la web série "Jette pas ci, trie moi ça".

A l'occasion de notre journée spéciale Tri et anti gaspillage alimentaire sur France Bleu Armorique, le Buzz Armorique s'intéresse aux initiatives en la matière vu du net.

Kolectou ou comment donner une 2ème vie à nos baguettes

Kolectou, c'est le projet de 6 étudiants de Rennes pour donner une 2ème vie à nos baguettes et ainsi lutter contre le gaspillage alimentaire. Ces étudiants ont eu l'idée de transformer ces baguettes en produits pour l'apéro, leur gamme s'appelle Tadaam.

Le produit n'est pas encore commercialisé et les créateurs de Kolectou expliquent sur leur page Facebook qu'ils sont en stage de fin d'études aux 4 coins de la France mais après leur participation à la SocialCup, ils vont participer en juin à un autre concours, Ecotrophelia.

Une appli pour faire des économies, tout en évitant là aussi le gaspillage alimentaire

L'application "Too Good to go" débarque à Rennes. Une application qui sert à trouver des invendus pas chers. Pour l'instant une 15aine de boutiques de Rennes y participent: des boulangeries, une chocolaterie, des coffee shop, des restaurant et même une épicerie. Il y a aussi un commerçant qui propose des offres ponctuellement à Liffré. Pour l'instant en Bretagne, Too Good to Go n'est disponible qu'à Rennes mais ses développeurs sont partants pour l'installer ailleurs, si la demande est là.

"Jette pas ci, trie moi ça" la web série pour trier mieux ses déchets à Rennes Métropole

"Jette pas ci tri moi ça" c'est le nom de la web série de TVR en partenariat avec Rennes Métropole qui sera diffusée toute cette année 2017. L'idée c'est de suivre huit foyers de la métropole pendant un an et de voir leur pratique du tri et corriger si besoin leurs erreurs. Le premier épisode est disponible depuis quelques semaines déjà sur le net. On y découvre tous les participants présentés par Christophe Le Cheviller, comédien de la Puzzle Compagnie. L'épisode 2 sort le 28 mars.