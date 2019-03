Puy-de-Dôme : ils sont devenus ambassadeurs Unesco de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne

Puy-de-Dôme, France

Pour faire rayonner le site de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne, le conseil départemental du Puy-de-Dôme cherche des ambassadeurs. Marjorie n'a jamais quitté l'Auvergne, que ce soit pour ses études ou pour son travail. Sa région, elle l'aime au point d'en devenir ambassadrice : "Je parcours la région à travers mes deux passions, qui sont la photo et la randonnée, et j'ai voulu partager tout ça sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est devenu évident pour moi de devenir ambassadrice pour partager encore plus ma région". Pour ça, elle pourra aussi trouver des conseils dans le kit de l'ambassadeur, fourni par le Département : de la documentation pour tout connaître sur le site, et des goodies pour le partager.

Pour Marjorie, c'était une évidence de devenir ambassadrice de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne. © Radio France - OC

Marjorie a déjà une idée sur son rôle : "Je vais aussi promouvoir la charte du randonneur, _dire ce qu'il faut respecter dans la nature par rapport aux déchets qu'on peut trouver quand on fait des randonnées_... Je veux participer à un maximum d’événements pour ensuite les repartager sur les réseaux et faire en sorte que la région soit connue, beaucoup plus loin qu'en Auvergne. Avec un blog ou Instagram, on peut toucher toute la France", explique la jeune ambassadrice. Marjorie publie déjà des photos de la région sur les réseaux sociaux, mais elle a prévu de créer une page spéciale avec son profil d'ambassadrice.

Après l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, il était important pour Éloïse, une autre ambassadrice, de continuer à montrer ce site : "C'est exceptionnel d'avoir la certification de l'Unesco et c'est important de le faire découvrir. On ne le trouve pas partout et puis c'est l'un des témoins de notre histoire... Je suis fière de représenter ces paysages".

Éloïse veut faire rayonner l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. © Radio France - OC

Donner un visage à la reconnaissance de l'Unesco

Ils sont une centaine à avoir candidaté pour devenir ambassadeurs du site. C'est le conseil départemental du Puy-de-Dôme qui lancé cette opération le 15 janvier dernier. Une affluence qui témoigne de l'attachement des Auvergnats à leur région, mais pas que : "Ce sont aussi des Clermontois, des Auvergnats qui sont partis ailleurs, souvent dans des grandes villes et où ils se rendent compte que ces paysages leur manquent ! Et on aussi des étrangers, des personnes qui sont venues pour le travail, qui sont tombées amoureuses de la région... et qui ne sont jamais reparties". Aurélie Sauvanot est chargée de mission au département et c'est elle qui gère toutes les candidatures. Pour devenir ambassadeur, il faut surtout montrer sa motivation et son attachement au territoire, détaille-t-elle.

❤️ Vous aimez @chainedespuys -faille de Limagne et souhaitez la faire rayonner dans le monde entier ? Suivez la démarche et devenez #ambassadeur#PuydeDome#Chainedespuys

➡️ Plus d’infos : https://t.co/qohlopM5WS — Puy-de-Dôme CD63 (@Departement63) February 18, 2019

L'idée, c'est de faire rayonner le territoire, et de donner un visage humain à la reconnaissance de l'Unesco, explique Aurélie Sauvanot : "On veut que les gens puissent montrer leur attachement et puissent s’approprier cette démarche pour la partager autour d'eux. C'est à travers ces expériences personnelles qu'on va pouvoir parler du site".

Et pour tous ceux qui souhaitent devenir ambassadeur, il faut se rendre sur le site chainesdespuys-faillesdelimagne.com.