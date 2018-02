Les premiers flocons de 2018 sont tombés ce matin dans la Marne et les Ardennes ! Quelques centimètres suffisants pour entraîner des perturbations sur les routes et dans les transports en commun.

Les premiers flocons sont apparus très tôt ce lundi sur les départements des Ardennes et de la Marne. Dès 6h du matin, les gendarmes ardennais nous signalaient des chutes de neige à Charleville-Mézières. A Reims, ce n'est que vers 8h que les sols ont commencé à blanchir. Depuis, les agents chargés de l'entretien des routes sont au travail dans les deux départements, mais ça n'a pas empêché quelques sorties de route.

Plus d'une dizaine d'accidents dans la Marne

Si toutes les routes sont concernées par ces chutes de neige dans la Marne, les secteurs les plus touchés restent ceux de Sainte-Ménehould, Châlons-en-Champagne et Epernay. Les gendarmes sont intervenus plus d'une dizaine de fois pour des accidents matériels et notamment pour le plus important d'entre eux, sur la D944 (entre Reims et Châlons), au niveau de Beaumont Sur Vesle. Deux poids-lourds, une voiture et un bus étaient impliqués, entraînant la fermeture de la route dans les deux sens de circulation.

Dans les Ardennes, c'est surtout à l'Est du département que la situation était la plus compliquée, dans les secteurs de Rethel, Tagnon, mais aussi de Sedan. Là encore les gendarmes évoquent plusieurs sorties de route sans gravité et préviennent que toutes les routes secondaires sont difficilement praticables. Depuis 6h ce matin une trentaine d'engins de salage sont mobilisés pour traiter les chaussées.

Des transports en commun perturbés à Reims et Charleville-Mézières à cause de la neige © Radio France - Catherine Houdinet

Des transports en commun perturbés

Autre conséquence de ces chutes de neige : les transports en commun ont eu du mal à circuler. Que ce soità Reims sur le réseau Citura, ou à Charleville-Mézières sur le réseau TAC, le trafic reprenait progressivement à 11h.

Les flocons ont fait le bonheur des jeunes rémois © Radio France - Catherine Houdinet