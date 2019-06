PHOTOS - La désolation à Romans-sur-Isère après le violent épisode de grêle

La ville de Romans-sur-Isère a particulièrement souffert de l'épisode de grêle de ce samedi après-midi en Drôme et en Ardèche. Pas de blessé mais les dégâts sont considérables.

Plus de 4 heures après les chutes de grêle, certaines rues sont encore blanches

Romans-sur-Isère, France

"Une dévastation". C'est ainsi que le maire de Romans-sur-Isère Marie-Hélène Thoraval a qualifié l'impressionnant épisode de grêle de ce samedi après-midi sur sa ville. La grêle est tombée dans plusieurs secteurs en Drôme et en Ardèche mais c'est sans doute à Romans que les dégâts sont les plus importants. Les grêlons faisaient jusqu'à 4 centimètres, plus gros que des balles de ping-pong. Beaucoup d'habitants ont eu très peur.

Photo prise par une auditrice de Romans-sur-Isère © Radio France - Marie-France

Le phénomène très bref a été dévastateur pour la végétation mais aussi pour les voitures et pour les bâtiments. Il n'y a pas encore d'évaluation précise des dégâts mais le coût sera très élevé.

Sous l'effet des bourrasques de vent, de nombreuses branches ont été arrachées © Radio France - Emmanuel Champale

De nombreuses vitres de voitures ont été brisées par les grêlons © Radio France - Emmanuel Champale

Les vitraux de la collégiale Saint-Barnard sont très endommagés © Radio France - Emmanuel Champale