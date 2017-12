Une perturbation importante devait aborder le département dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 décembre et se prolonger jusqu’à jeudi.

30 cm sur l'Aubrac

Elle pourrait provoquer des chutes de neige avec des cumuls allant de quelques centimètres à partir de 700m d’altitude jusqu’à plus de 10 cm au dessus de 1000m, et localement, 20 cm sur la Margeride, et jusqu’à 30 cm sur l’ouest de l’Aubrac. Les chutes de neige seront plus importante en seconde partie de nuit, et pourront se prolonger jusque dans la matinée de mercredi.

L'épisode neigeux se poursuivra plus localement et de manière moins importante sur la journée de mercredi et peut être de jeudi, avec ponctuellement des averses de neige et ce quelques soit l’altitude. Vendredi matin un nouvelle perturbation pourrait à nouveau provoquer des chutes de neige moins abondante dès 700m, avant un redoux annoncé pour samedi, où les chutes de neiges laisseront ensuite place à de la pluie.

Risque de congères

Le vent de Nord-Ouest, modéré en général, se renforcera et devrait souffler assez fort sur le département. Il pourrait atteindre de 70 à 90 km/h en rafales sur les plateaux, et 100 à 110 km/h sur le sud du département, et ainsi créer des congères.

Prudence sur les routes

La préfecture de la Lozère appelle tous les automobilistes à la plus grande vigilance jusqu' ce jeudi, et à ne prendre la route qu’en cas de nécessité absolue. Elle renouvelle son conseil d’adopter une conduite adaptée et responsable. Les équipements spéciaux sont bien sur fortement recommandés.

Pour l'état des routes Lozère : www.inforoute48.fr

Pour l'état du réseau national en Lozère : www.dir-mc.fr

Prévisions météo en Lozère : 32 50