Impressionnantes images de la tempête Egon en Normandie

Des milliers de foyers sont encore privés de courant ce vendredi matin après le passage de la tempête Egon mais les cinq départements normands sont maintenant en vigilance jaune à la neige et au verglas. Découvrez les images impressionnantes de la nuit.

Outre les milliers de foyers privés de courant et les nombreux voyageurs coincés dans des trains entre Paris et la Normandie, ce vendredi matin, il semble bien que la tempête Egon qui s'est abattue dans la nuit sur la Normandie a causé des dégâts assez limités. En revanche, ce type de phénomènes suscite toujours une certaine fascination et on découvre ce matin d'impressionnantes images.

Les containers sur le port du Havre pris en photo par un docker havrais. - Photo transmise par @Alexis176

Au Havre, un poteau qui a cédé à la force du vent ? - Photo transmise par Stéphane Guéroult