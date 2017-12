Corse, France

Une saison 2017 que l'on peut qualifier de noire même si certains points peuvent apparaitre comme positifs, notamment les moyens engagés selon Gérard Gavory, le préfet de Haute-Corse : « J’ai toujours dit que les moyens aériens qui avaient été déployés étaient suffisants pour faire face aux évènements que nous avons connu. Nous avons une doctrine : une intervention sur le feu naissant, les moyens aériens interviennent pour éviter qu’un feu prenne de l’ampleur.

Durant la période feux de forêts nous avons deux canadairs positionnés à Ajaccio, et deux trackers à Solenzara. En France il y a une _4500 heures de vol, 24% ont été consacrées à la Corse_. On sait probablement que les deux incendies les plus marquants sont d’origine criminelle, je ne désespère pas qu’on arrive à trouver le ou les auteurs. »

13 millions d’euros ont été engagés pour venir en aide aux agriculteurs, aux particuliers, et aux entreprises victimes de ces incendies et de certaines intempéries qui ont également touché le département cette année. Dans ce bilan il a aussi été question de nouveaux outils. Parmi eux, un radar météorologique prévu pour fin 2018 à Ajaccio. Il devrait permettre des prévisions plus précises et de mieux anticiper les risques de catastrophes.

Des enseignements à tirer

Le département a été plus touché que l'année dernière en termes d’incendies, mais des enseignements sont à tirer de cette saison pour le Lieutenant-colonel du SDIS 2B, Octavien Meschini : « Un peu plus de _93% des feux ont parcouru moins de 10 hectares_, 66% moins d’un hectare, ce qui met en avant l’objectif recherché dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les feux de forêts, l’attaque des feux naissants.

Malheureusement _ce sont six feux qui vont parcourir plus de 92% de la superficie globale_. On a eu un bilan humain et matériel exceptionnel par rapport aux grands feux que l’on a eu, quand on se réfère aux années antérieures on a connu des années encore plus noires, 2003 et même avant… A noter l’importance de la solidarité nationale, le département et la région de manière générale ont bénéficié d’importants moyens aériens et surtout terrestres. Nous avons cette année fait appel à nos hélicoptères bombardiers d’eau, nous allons renouveler le marché, c’est quelque chose d’important couplé à des moyens pionniers et commandos, nationaux et locaux. Au niveau régional on doit réfléchir à une force commune sur des moyens pionniers. »