Incendie à Châteauneuf : deux ans après, les habitants toujours sur le qui-vive en période de fortes chaleurs

Plus de cent hectares brûlés il y a deux ans, en juillet 2015, sur les hauteurs du Pilat, à Châteauneuf. Un souvenir qui a marqué les habitants, et qui refait surface dans cette période de très grandes chaleurs. Les premières patrouilles seront assurées la semaine prochaine.

Deux ans après, personne n'a oublié l'incendie de juillet 2015. À Châteauneuf, plus de 100 hectares de végétations avaient brûlé. Il avait fallu mobiliser pendant plus de 24 heures 150 policiers, quatre canadairs et un dash.

L'incendie a marqué les esprits, et pour cause, les arbres brûlés au sommet des collines sont toujours visibles. Pour les éleveurs du secteur, il avait fallu rentrer en un temps record toutes les vaches. Dans cette période de très fortes chaleurs, les souvenirs de ces feux "de sécheresse" remontent. En 2016, un nouveau petit incendie s'était déclenché brûlant 5 hectares.

Reportage sur les hauteurs de Châteauneuf Copier

Au total dans la Loire, il y a 550 pompiers professionnels et 2200 volontaires. À partir de la semaine prochaine, des patrouilles auront lieu sur trois secteurs dont les hauteurs du Pilat.