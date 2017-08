Incendie dans la garrigue près de Neffiès

Les pompiers de l'Hérault ont maîtrisé un feu de forêt près de Neffiès. Six hectares ont brûlé. L'origine n'est pas encore connue.

Un feu de pinède s'est déclenché aux alentours de 17h30 ce samedi dans la garrigue près de Neffiès, en bordure de la route de Cabrières.

Une centaine de sapeurs-pompiers de l'Hérault sont alors mobilisés. Avec eux, 4 canadairs, 2 avions légers et plus de 20 camions. Le feu est maîtrisé un peu avant 20 heures, mais les dégâts sont importants : six hectares partent en fumée.

Feu de forêt à Neffies (34) pic.twitter.com/82m3FmnaNu — Raf (@Raf3001) August 5, 2017

Un lotissement de Neffiès était menacé par les flammes. Leurs habitants ont dû momentanément être évacués de leurs domiciles, avant de pouvoir les retrouver après 20 heures.

Si le feu est maîtrisé, les pompiers ne connaissaient pas encore samedi soir l'origine de l'incendie.