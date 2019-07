Incendie dans le Gard : plus de 500 hectares parcourus à Générac au sud de Nîmes, 200 habitants évacués

Un incendie de forêt et de broussaille, qui s'est déclaré mardi en début d'après-midi à Générac dans le Gard et n'est toujours pas maîtrisé, a parcouru plus de 500 hectares et nécessité l'évacuation de près de 200 personnes.

Le risque feux de forêt reste très élevé dans le sud-est de la France. Plus de 500 hectares déjà parcourus à Générac au sud de Nîmes. Le feu progresse encore. Près de 200 personnes ont été évacuées et les maires de Générac (15 km au sud de Nîmes) et de la commune voisine de Saint-Gilles ont chacun mis à disposition une salle (le gymnase à Saint-Gilles et la salle du château à Générac) pour les accueillir précise la préfecture. La situation est évolutive en raison d'un fort vent tournant, soulignent pompiers et préfecture.

500 pompiers mobilisés, aucune habitation endommagée

Aucun blessé n'est à déplorer parmi les personnes évacuées mais un sapeur-pompier a été légèrement blessé, selon ces sources. Mardi après-midi, la centaine de pompiers mobilisés ont été rejoints par 400 autres pompiers de la zone et de la région PACA et des militaires de la sécurité civile de Brignoles. A cet effectif, il faut ajouter 100 gendarmes soit un total de 550 hommes et femmes mobilisés pour lutter contre cet incendie et porter secours à la population.

Aucune habitation n'a été endommagée, précise la préfecture gardoise mais quelque 130 foyers sont privés d'électricité dans les deux communes situées dans une zone déjà fortement touchée par des incendies fin juin lors d'une canicule classée rouge. Les cinq canadairs, deux trackers et deux dashs engagés ont effectué 189 largages mais le feu n'est pas encore fixé, souligne la préfecture.

Un risque d'incendie très sévère dans le sud-est

Parallèlement, mardi soir, un incendie s'est déclaré sur la commune de Montbazin (Hérault, 20 km au sud ouest de Montpellier) et a parcouru près de 30 hectares, quatre maisons ayant été brûlées et une trentaine - pour l'essentiel des mas et mazets - protégées, ont indiqué les pompiers de l'Hérault. Feu fixé mais pas éteint.

Dans les Bouches-du-Rhône, la plupart des massifs forestiers sont interdits de présence mercredi, notamment le parc national des Calanques en raison du risque d'incendie. Les préfectures du Var et du Vaucluse ont pris des mesures similaires pour plusieurs massifs.

