Incendie de la Bastidonne : dix jours après, pompiers, gendarmes et élus se retrouvent sur place

Dix jours après l'incendie qui a détruit 1.300 hectares de pinède dans le Luberon, les pompiers, les élus et les gestionnaires des forêts se retrouvent à la Bastidonne pour une réunion technique. Objectif : tirer les leçons de l'incendie, faire le bilan des dégâts et saluer le travail des pompiers.

C'est sur les lieux-mêmes de l'incendie qui a ravagé 1.300 hectares de pinède la semaine dernière, que les pompiers, les comités communaux de feux de forêts, les élus , les services de l'Etat et les gestionnaires de forêts se retrouvent ce vendredi.

Ils participent à une réunion technique pour évoquer le dispositif mis en place pour cet incendie. Ils vont également tirer un premier bilan des dégâts, et évoquer les enjeux de la restauration de la forêt. Ils fixeront aussi la coordination future entre communes et propriétaires publics et privés des parcelles.

Engagement et courage

Cette réunion permettra aussi de saluer l'engagement et le courage des pompiers, qui ont lutté pied à pied contre le feu. "Ils méritent vraiment leur surnom de soldats du feu", assure le lieutenant-colonel Noisette, le patron des pompiers du Vaucluse.

Effectivement, la lutte contre les incendies de forêts ressemble à une guerre contre le feu.

On s'inspire de l'organisation militaire. Pour le feu de la Bastidonne, on a posé trois niveaux de sécurité : la crête, puis une barrière de retardant, puis une piste. Nous avons positionné des moyens en fonction de ces trois niveaux. (Jean-Yves Noisette)

Lutter contre un incendie de forêts, c'est toujours une expérience très particulière pour les pompiers. C'est ce qui donne du sens à leur engagement.

Chez les sapeurs pompiers, il y a une sorte de fascination pour le feu, une volonté de combattre un ennemi quasiment vivant (Jean-Yves Noisette)