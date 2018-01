RCFM a chamboulé tous ses programmes, avec notamment un forum spécial qui a duré toute la matinée. Les appels sont arrivés par dizaines et dizaines de toute la Corse et même du continent.

Corse, France

Toutes les catégories de la société se mobilisent. On propose des logements, des vêtements. Les agriculteurs du foin, leurs infrastructures pour mettre des animaux à l’abri.

Plusieurs appels de chef d'entreprise et d'entrepreneurs aussi ce matin, eux proposent leurs engins, leurs savoir faire pour les mettre au service des sinistrés.

C'est le cas de Franck Bruno maçon de formation :

« Je sais monter des murs en pierres, faire des linteaux, des toitures, si il y quelqu’un qui a besoin je n’ai même pas besoin d’être logé ou nourri je prends ma tente mon sac de couchage et je peux filer un coup de main, je peux amener du monde avec moi, j’ai pas mal de potes qui seront prêts à venir m’aider pour que le berger puisse redémarrer avec un toit pour mettre des outils ou autres… »

Sans oublier de mentionner le rôle prépondérant des réseaux sociaux dès hier dans cette belle entre aide via le hashtag #FeuCorse et le groupe facebook « Des yeux contre le feu » notamment. Une entre aide qui on en doute pas, se poursuivra dans les prochains jours.