Corse, France

Ce lourd impact sur l'environnement passe souvent sous silence. Et pourtant, plusieurs centaines d'espèces animales et végétales vivaient dans cette zone désormais sinistrée. Il faudra des années, voire des décennies pour que leur habitat naturel puisse se reconstituer. Sur le territoire de Sant ‘Andria di u Cotone et de Chiatra di Verde, se trouve même une ZNIEFF, une zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique. Les explications de Pasquale Moneglia, il dirige un cabinet d'études spécialisé en écologie. « On est sur des territoires qui sont très arrosés par les pluies, on a vraiment des gros maquis et des zones boisées humides très caractéristiques, des chênes, des châtaigneraies, des cours d’eau, des ripisylves, partis en fumée avec la faune et la flore. Une ZNIEFF est classée par rapport à un cortège d’espèces animales et végétales particulières et patrimoniales de la Corse. Sur un secteur comme ça elles sont soit caractérisées par la rareté des espèces animales et végétales ou les habitats. C’est ce qu’on a, ces espaces boisés remarquables, relativement âgés, après le feu il faudra plusieurs décennies pour retrouver un état similaire… »

« On a des espèces qui sont inféodées à ces espaces boisés humides, que ce soit au niveau des espèces animales et végétales qui ont besoin vraiment d’un certain taux d’humidité, d’ombrage, qu’on avait sur cette microrégion-là. Contrairement à du petit maquis, ou moyen, là on est vraiment sur des maquis âgés qui ont rarement connu des feux, il va falloir vraiment plusieurs décennies pour que la végétation et les écosystèmes se reconstituent, à condition qu’il n’y ait pas de catastrophe dans les 20, 30, 50 ou 100 ans qui arrivent. »