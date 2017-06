Incendies au Portugal : les principaux foyers maîtrisés

Les principaux foyers du gigantesque incendie qui touche le Portugal depuis samedi sont enfin maîtrisés ce jeudi. Un dernier bilan fait état de 64 morts et de 204 blessés dans le centre du pays.

Les pompiers sont parvenus, ce jeudi matin, à stopper la progression du feu de forêt qui faisait rage depuis samedi à Gois, dans le centre du Portugal. La veille, les pompiers avaient réussi à maîtriser l'immense incendie de Pedrogao Grande.

Les pompiers restent vigilants

Le gigantesque feu de forêt qui s'était déclaré samedi près de Gois, au Portugal a été "maîtrisé", a annoncé le commandant des opérations Carlos Tavares ce jeudi. Il a toutefois précisé que certains foyers pouvaient encore reprendre. Le feu, qui a touché également les communes voisines de Pampilhosa da Serra et Arganil, était circonscrit à l'intérieur d'un périmètre contrôlé par les pompiers. Une surface estimée à près de 20.000 hectares.

L'incendie de Gois était le deuxième plus important de la région après celui de Pedrogao Grande.

Relative accalmie mercredi soir

Mercredi soir, le principal incendie autour de Pedrogao Grande, qui a consumé quelques 30.000 hectares de forêt et broussaille, était considéré comme maîtrisé par les autorités. Un millier de pompiers restaient néanmoins mobilisés pour éviter toute récidive. Le feu de forêt, qui avait démarré samedi et fait 64 morts et 204 blessés, "est sous contrôle", c'est-à-dire circonscrit mais non éteint, avait annoncé le commandant régional de la protection civile Vitor Vaz Pinto.

Avions et hélicoptères continuaient de quadriller le ciel, larguant de l'eau sur les colonnes de fumée s'élevant des collines, tandis que 1.200 pompiers et 400 véhicules arpentaient le terrain. Le commandant régional de la protection civile avait ajouté mercredi en début de soirée "Nous espérons venir à bout pendant la nuit des deux fronts persistants qui nous ont donné tant de travail".

Les habitants de trois hameaux, sur les quarante au total qui avaient été évacués la veille dans les environs de Gois, ont pu retourner chez eux mercredi soir.

Près de 30.000 hectares de forêts et de broussailles ont été anéantis depuis samedi 17 juin dans la région de Leiria, au Portugal. © AFP - PETER KNEFFEL

Trois jours de deuil national

Le Portugal avait décrété dimanche 18 juin, trois jours de deuil national à la suite de l'effroyable incendie qui a touché la région de Leiria. Le feu de forêt le plus meurtrier de son histoire récente.

