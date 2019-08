Incendies de forêts : des pompiers Savoyards en renfort dans le sud

C'est dans l'Aude, sur la commune de Montirat au sud-est de Carcassonne, que la situation est actuellement la plus critique, mais le risque d'incendie de forêt est très élevé dans tout le sud-est en raison de la sécheresse, particulièrement le bassin méditerranéen.

Depuis jeudi, une vingtaine de pompiers de Savoie sont positionnés à Aix-en-Provence, afin d'intervenir en renfort et à la demande sur d'éventuels incendies.

Une mission de deux à cinq jours

Ces pompiers, qui font partie du "Groupe d'Intervention Feux de Forêts" de Savoie, renforcent ainsi la colonne d'intervention de la zone Sud-Est. Ils ont pris la route jeudi matin, à l'aube, avec quatre camions et un fourgon logistique.

Sur place, dans l'attente d'éventuelles interventions, "ils ne restent pas sans rien faire" explique le lieutenant-colonel" Pascal Bojuc, qui dirige les missions opérationnelles du SDIS 73, "il y a la reconnaissance du secteur, l'appropriation du matériel et les manœuvres techniques comme les demis-tour, l'autoprotection. Cela permet à l'équipe de mieux se connaître car le groupe est composé de pompiers venant de tout le département, et d'être au point si ils sont engagés. Sur un feu de forêt, il est primordial de taper fort et vite".

"Le risque est présent en Savoie. Ces missions permettent aussi à nos pompiers de s'aguerrir". Le lieutenant-colonel" Pascal Bojuc

Cette mission de renfort préventif va durer de deux à cinq jours. Au delà d'un appui essentiel si l'équipe est engagée, "elle permet aussi à nos pompiers de s'aguerrir" ajoute Pascal Bojuc, "le risque de feu de forêts est présent aussi en Savoie. Si elles n'ont pas la même ampleur, les interventions chez nous ne sont pas forcément plus simples. Les accès sont souvent escarpés et dangereux pour les personnels. L'enjeu économique est important également, si le feu se déclare sous une remontée mécanique ou dans une forêt qui sert de paravalanche naturel".