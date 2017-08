Incendies en Corse : le témoignage d'un des pompiers drômois mobilisés

47 pompiers drômois étaient mobilisés en Corse lorsqu'un incendie s'est déclaré à Ogliastro, près de Sisco, sur le Cap-Corse, le vendredi 11 août dernier. Parmi eux, le lieutenant Eric Royer, qui nous livre son témoignage sur France Bleu Drôme-Ardèche.

Le lieutenant Eric Royer, du Service Départemental d'Incendie et de Sécurité (SDIS) de la Drôme, est arrivé le mercredi 9 août dernier en Corse au sein d'une colonne de 65 pompiers, 47 drômois et 18 haut-alpins. Dans un premier temps positionnée sur un dispositif préventif près de Porto-Vecchio, en Corse-du-Sud, après leur arrivée le mercredi 9 août, sa colonne a été mise à disposition de la Haute-Corse le vendredi 11 en début d'après-midi lorsqu'un important feu s'est déclaré près d'Ogliastro, sur la côte ouest du Cap-Corse. Une poignée d'heures après, le lieutenant Eric Royer était sur place avec le reste de la colonne, pour protéger les maisons menacées par les flammes.

Le lieutenant Eric Royer, du SDIS 26 Copier

"C'est un peu la guerre qui se déchaîne", raconte le lieutenant Eric Royer. Plusieurs habitations ont été menacées par l'incendie d'Ogliastro, et les flammes ont ravagé près de 1 600 hectares de végétation. Les pompiers sont restés mobilisés toute la nuit, du vendredi 11 août au samedi matin. "C'est un moment d'engagement particulièrement intense, mais une vraie satisfaction. Toute la nuit on s'est demandé comment ça allait finir" poursuit le lieutenant Royer. "Le lendemain matin, il n'y a pas une personne de la population blessée, pas une habitation brûlée, pas un pompier blessé. On a une vraie fierté !"

Sa colonne est rentrée jeudi dernier, le 17 août, de sa mission, aussitôt relevée par une nouvelle colonne drômoise. Des effectifs du continent sont affectés en permanence en Corse jusqu'à la fin du mois, positionnés pour faire de la prévention et de la surveillance, et mobilisables lorsqu'un incendie se déclare.

Le feu du 11 août sur le Cap-Corse a touché les communes d'Ogliastro et de Sisco, mais aussi de Pietracorbara et d'Olcani. - Eric Royer

La Drôme, comme l'Ardèche, spécialisée pour intervenir sur ce type de sinistres, fait partie des premiers départements mobilisés pour prêter main forte aux autres départements. Les pompiers partent soit par groupe de 18, soit en colonne de 65 effectifs, selon l'importance du feu. Dans la Drôme, des astreintes sont organisées pour mettre très peu de temps à mobiliser les pompiers.