Incendies : quelle prévention pour l'intérieur de la Corse ?

Par Hélène Battini et Alexandre Sanguinetti, France Bleu RCFM

Après la tempête et le feu qui a ravagé 2 000 hectares, la semaine dernière, notamment à Chiatra, Cervione et Valle di Campoloro, une question se pose aujourd'hui, celle de la prévention des incendies et de l'aménagement des territoires de l'intérieur.