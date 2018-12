Indonésie : le bilan s'alourdit à 373 morts

Le tsunami qui a frappé les rives du détroit de la Sonde en Indonésie samedi soir a fait au moins 373 morts et plus de 1.400 blessés selon le dernier bilan provisoire de l'Agence nationale de gestion des catastrophes ce lundi après-midi.

Les secouristes continuent de chercher d'éventuels survivants sous les débris après la catastrophe qui a touché les plages du détroit de la Sonde, situé entre les îles de Java et Sumatra en Indonésie, samedi 22 décembre au soir. Le dernier bilan provisoire ce lundi après-midi fait état d'au moins 373 morts, 1.400 blessés et 128 disparus.

La vague a été provoquée par l'éruption du volcan Anak Krakatoa, selon Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes. Des habitations ont été entièrement détruites et la plage de Carita, destination touristique très prisée, est inondée de débris.

Près de 300 morts, des images impressionnantes... L'Indonésie est une nouvelle fois frappée par un tsunami mortel. Et cette fois, la cause ne serait pas un séisme.

Les secours toujours sur place

Ce lundi, des dizaines de corps ont été retrouvés par les secouristes sous les décombres des bâtiments parfois entièrement détruits par le tsunami. Des milliers de personnes ont également pu être évacuées sur les hauteurs rapporte l'AFP. "L'armée et la police passent les ruines au peigne fin pour voir s'il y a d'autres victimes", a assuré Dody Ruswandi, haut responsable de l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Les opérations de secours devraient durer une semaine.

Le risque de nouvelles vagues mortelles causées par cette activité volcanique est toujours bien présent alertent les experts. "Le risque de tsunami dans le détroit de la Sonde restera élevé tant que le volcan sera dans sa phase d'activité actuelle parce qu'il est susceptible de déclencher d'autres glissements de terrain sous-marins", explique Richard Teeuw, de l'Université de Portsmouth à l'AFP.

L'Indonésie se situe sur une zone de forte activité sismique et plus de 120 volcans sont encore actifs. Il y a près de trois mois, le 28 septembre, un tsunami provoqué par un tremblement de terre a dévasté la ville de Palu. Plus de 2.000 personnes sont mortes et environ 5.000 sont encore portées disparues.

Appel aux dons

Le Secours populaire lance un appel aux dons pour aider les survivants. "Tout a été emporté. Il ne reste plus que des gravats" et les habitants "n'ont pas les moyens de faire face à cette catastrophe", a souligné la secrétaire générale du Secours populaire Henriette Steinberg ce lundi matin sur franceinfo.

Le Secours populaire a besoin d'argent pour répondre aux besoins de bases des personnes sur place comme de la nourriture, des vêtements mais aussi des abris."Nous avons besoin d’argent. Sans argent, nous ne pourrons pas être efficaces", a insisté Henriette Steinberg.