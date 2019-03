Indre : à Liniez, l’enquête publique sur le futur parc éolien démarre

Etes-vous pour ou contre des éoliennes à Liniez dans l'Indre, au sud de Vatan ? C’est à vous de vous exprimer. Une enquête publique ouvre ce jeudi 7 mars et pour un mois, jusqu’au 6 avril. Un nouveau parc avec cinq éoliennes pourrait voir le jour.

Cinq mats de plus seront construits à Liniez.

Liniez, France

Il y a finalement peu d’opposition concernant ce parc éolien. Et pour cause, le promoteur EDPR a tout fait pour déminer. La première réunion publique remonte à il y a quatre ans. Ce sera le second parc éolien, installé à Liniez le long de l'autoroute A20, à droite, direction Vatan.

Une partie de la population a même financé le projet. Une grande collecte participative était organisée l'an dernier, cela se fait de plus en plus. 80 000 euros prêtés, avec un taux d'intérêt de 7% sur trois ans pour les habitants.

15 communes concernées par l’enquête publique

Le maire de Liniez, François Madrolles, rappelle que c'est avant tout un projet écologique. Le futur parc éolien produira en électricité l'équivalent de ce que consomme une ville de 10 000 habitants chaque année.

Si vous êtes opposés ou en faveur de ce parc éolien, vous avez un mois pour vous rendre dans la mairie de Liniez et donner votre avis.

Des cahiers de doléances sont ouverts aussi dans les mairies des 14 communes alentours comme Saint-Florentin, Brion, Lizeray et Paudy. Ces villages sont également concernés par l'installation de ces cinq mats de 145 mètres de haut, pour les plus grands.

La consultation se termine dans un mois. Le rapport des commissaires enquêteurs est attendu à la fin du printemps. En fonction des conclusions, le préfet de l'Indre autorisera ou non le parc éolien.

Il est aussi possible de s'exprimer par mail, avec cette adresse : pref-be-ep-eolien-liniez@indre.gouv.fr

Trois membres de la commission d'enquête seront présents à la mairie de Lignié :