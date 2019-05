Grosses pluies dans le sud-Touraine dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai

De fortes précipitations sont tombées sur la Touraine dans la nuit du mercredi 1er mai et le jeudi 2 mai. Il est tombé par endroits plus de 40mm de pluie dans le sud-Touraine, alors que le nord de la Loire a été totalement épargné.

@Eumetsat via Météo France

Indre-et-Loire, France

Il est tombé dans la nuit du mercredi 1er mai au jeudi 2 mai autant qu'en une quinzaine de jours à certains endroits du département. Météo France a identifié les secteurs qui ont été les plus arrosés. Il n'a quasiment pas plu au nord de la Loire, à peine 1 millimètre d'eau par exemple à Château-Renault, ou encore 10 mm de pluie à Tours. En revanche, au sud du fleuve, il est tombé entre 10 et 30 mm en moyenne. Les 10 mm ont été relevés à Amboise, Joué-lès-Tours ou encore l'Ile Bouchard. Météo France a relevé 29,6 mm sur Reignac-sur-Indre, quasiment autant à Saint-Epain, ou encore Sublaines. Le record est pour la station météo de Sepmes, au sud de Sainte-Maure-de-Touraine avec plus de 40 mm d'eau.

Le record pour Sepmes avec plus de 40 millimètres de pluie en une seule nuit

On ne peut pas dire que les pluies de la nuit du 1er au 2 mai sont exceptionnelles. Des précipitations de la sorte interviennent une quinzaine de fois par an. Elles interviennent toutefois dans un moment où le manque d'eau est criant. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les agriculteurs du sud-Touraine. Le mois d'avril a été très faible en précipitations. Au total, selon les relevés de Météo France en Indre-et-Loire, il est tombé 36,9 mm sur le mois entier.