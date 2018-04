Une maison peut se chauffer au gaz, à l'électricité et très bientôt, à l'hydrogène. Cette énergie zéro déchet a été choisie pour le chauffage d'un futur lotissement à Rochecorbon, une commune proche de Parçay-Melay.

Rochecorbon, France

L'avenir du chauffage pourrait se trouver dans l'hydrogène. Ce gaz ne produit aucune émission de gaz à effet de serre. C'est pour ces propriétés non-polluantes que ce gaz va être utilisé dans un lotissement prévu à Rochecorbon, une commune au nord-est de Tours. Cela se fait avec le soutien de la préfecture et de deux députés La République en Marche, Daniel Labaronne et Philippe Chalumeau. Deux entreprises rochecorbonnaises, Ramtonic et Plancher Confort, ont donc commencé à réfléchir à ce nouvel éco-quartier.

Elles ont un tout petit peu commencé car pour l'instant on ne sait pas encore quand ce lotissement va voir le jour ni combien de familles vont pouvoir s'y installer. En revanche, ce qui est sûr c'est que les maisons seront chauffées à l'hydrogène.

Parfois, l'hydrogène provient d'hydrocarbures mais dans le cas de Rochecorbon, il sera produit à partir d'énergies renouvelables. " Il faut commencer par repérer s'il y a des énergies naturelles et exploitables sur le site. Ça peut être de l'eau. On associe cette eau à de l'énergie solaire, produite par des panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons, et cela permet de produire de l'hydrogène ", explique Jean-Louis Faget, le président de Plancher Confort.

De l'électricité pour le chauffage, la lumière et même les voitures

Ce gaz va alors être consommé par des piles à combustible et cela va donner de l'électricité pour tous les habitants du lotissement. Ils vont donc pouvoir se chauffer et avoir de la lumière. Si tout se passe bien, ils pourront même utiliser cet hydrogène pour leur vélo ou leur voiture et tout cela, sans rejeter aucun déchet.

Le projet est encore sur le papier mais pour que cet éco-quartier soit complet, des jardins en permaculture sont même prévus. Le lotissement est donc voué à être complètement autonome.