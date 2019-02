Indre-et-Loire - Chaleur : On est monté à 23°9 au Grand Pressigny

On a battu des records de température ce mercredi. Le pic a été atteint au Grand-Pressigny avec 23°9. Dans de nombreuses communes, on a dépassé les 22°, du jamais vu depuis 1960.

Dans de nombreuses communes d'Indre-et-Loire, on a dépassé les 20°

Indre-et-Loire, France

Le thermomètre s'est envolé mercredi en Touraine !! On savait que cette journée allait être chaude, voire très chaude. Les relevés des prévisionnistes de Météo France à Parçay-Meslay le confirment. La température maximum a été relevé au Grand-Pressigny dans le sud du département : 23°9. Diificile de comparer sur cette localisation puisque la station est toute récente, à peine 6 mois.

En revanche, dans de nombreuses communes de Touraine, on a dépassé les 22°, et c'est du jamais vu depuis 1960, depuis que les relevés sont informatisés. On a enregistré 22°1 à Tours, 22°8 à Joué-les-Tours, 23°5 à Ligré, ou encore 22°8 à Savigny-en-Véron.

Au-delà de ces records, ce qui est marquant c'est la durée de l'ensoleillement. On a dépassé les 160 heures d’ensoleillement sur ce mois de Février alors que lors d'un mois de février classique, on reste en moyenne à 90 heures de soleil.