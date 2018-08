Indre-et-Loire, France

La sécheresse est là et bien là. La Préfecture d'Indre-et-Loire étend encore un peu plus les restrictions et les interdictions de puiser de l'eau dans les rivières et cours d'eau du département. Un nouvel arrêté sécheresse vient d'être pris, le 4ème depuis le 30 juillet. Treize cours d'eau sont maintenant soumis à restrictions, parmi eux, la Choisille, le Changeon, le Dême et la Maulne. Par ailleurs, 15 cours d'eau sont interdits de prélèvement comme l'Olivet, la Roumer, et des ruisseaux comme la Coulée et le Cléret...

La carte des restrictions et interdictions en Indre-et-Loire - Préfecture d'Indre-et-Loire

Les cours d’eau soumis à restriction ou à suspension temporaire des usages de l’eau à compter du dimanche 26 août 2018 à minuit sont dorénavant les suivants :

COURS D’EAU AVEC RESTRICTIONS Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans les cours d’eau suivant :

La Manse et ses affluents, la Veude et ses affluents, le Négron et ses affluents, la Veude de Ponçay et ses affluents, la Claise aval et ses affluents, la Creuse, - l’Indrois et ses affluents, à l’exception de la Tourmente, l’Olivet et du ruisseau de Roche, l’Echandon et ses affluents, le ruisseau de Chantereine, la Choisille et ses affluents, le Changeon et ses affluents, à l’exception du cours principal du Lane, la Dême et ses affluents, la Maulne et ses affluents

Et la liste des communes concernées :

Bassin de la Choisille BEAUMONT-LA-RONCE CERELLES CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE CHARENTILLY CROTELLES FONDETTES LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE LUYNES MARRAY METTRAY MONNAIE NEUILLE-PONT-PIERRE NOTRE-DAME-D'OE NOUZILLY PARCAY-MESLAY PERNAY REUGNY ROUZIERS-DE-TOURAINE SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER SAINT-CYR-SUR-LOIRE SAINT-LAURENT-EN-GATINES SAINT-ROCH SEMBLANCAY TOURS Bassin de la Claise aval ABILLY BARROU LE GRAND-PRESSIGNY NEUILLY-LE-BRIGNON Bassin de la Creuse ABILLY BARROU CHAMBON DESCARTES LA CELLE-SAINT-AVANT LA GUERCHE NOUATRE PORTS TOURNON-SAINT-PIERRE YZEURES-SUR-CREUSE Bassin de la Dême BEAUMONT-LA-RONCE BUEIL-EN-TOURAINE CHEMILLE-SUR-DEME EPEIGNE-SUR-DEME LA FERRIERE LES HERMITES LOUESTAULT MARRAY MONTHODON NEUVY-LE-ROI SAINT-LAURENT-EN-GATINES Bassin de la Manse AVON-LES-ROCHES BOSSEE BOURNAN CRISSAY-SUR-MANSE CROUZILLES DRACHE LE LOUROUX L'ILE-BOUCHARD LOUANS NEUIL NOYANT-DE-TOURAINE PANZOULT SAINT-BRANCHS SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE SAINT-EPAIN SEPMES SORIGNY THILOUZE TROGUES VILLEPERDUE Bassin de la Maulne BRAYE-SUR-MAULNE CHANNAY-SUR-LATHAN CHATEAU-LA-VALLIERE CLERE-LES-PINS COURCELLES-DE-TOURAINE LUBLE MARCILLY-SUR-MAULNE SAINT-LAURENT-DE-LIN SOUVIGNE VILLIERS-AU-BOUIN Bassin de la Veude ANCHE ASSAY BRASLOU BRAYE-SOUS-FAYE BRIZAY CHAMPIGNY-SUR-VEUDE CHAVEIGNES COURCOUE FAYE-LA-VINEUSE JAULNAY LA ROCHE-CLERMAULT LA TOUR-SAINT-GELIN LEMERE LIGRE MARCAY MARIGNY-MARMANDE RAZINES RICHELIEU RIVIERE SAZILLY Bassin de la Veude de Ponçay ANTOGNY-LE-TILLAC JAULNAY LUZE MARIGNY-MARMANDE PORTS PUSSIGNY Bassin de l'Echandon BOSSEE DOLUS-LE-SEC ESVRES LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN LE LOUROUX LOUANS MANTHELAN SAINT-BAULD SAINT-BRANCHS SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS TAUXIGNY VOU Bassin de l'Indrois AZAY-SUR-INDRE BEAUMONT-VILLAGE CERE-LA-RONDE CHAMBOURG-SUR-INDRE CHEDIGNY CHEMILLE-SUR-INDROIS FERRIERE-SUR-BEAULIEU GENILLE LE LIEGE LUZILLE MONTRESOR ORBIGNY REIGNAC-SUR-INDRE SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS SENNEVIERES SUBLAINES VILLELOIN-COULANGE Bassin du Changeon AVRILLE-LES-PONCEAUX BENAIS BOURGUEIL CHOUZE-SUR-LOIRE CONTINVOIR GIZEUX HOMMES INGRANDES-DE-TOURAINE RESTIGNE RILLE SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL SAVIGNE-SUR-LATHAN Bassin du Négron BEAUMONT-EN-VERON CHINON CINAIS LA ROCHE-CLERMAULT LERNE LIGRE MARCAY SEUILLY Bassin du ruisseau de Chantereine CHAMBOURG-SUR-INDRE CHANCEAUX-PRES-LOCHES DOLUS-LE-SEC LOCHES MANTHELAN MOUZAY VOU

COURS D’EAU AVEC MESURES D’INTERDICTION Le franchissement du débit de crise implique la mise en place de mesures d’interdiction de prélèvement sur les cours d’eau suivants :

Le ruisseau de Roche et ses affluents, le ruisseau de Montison et ses affluents, le ruisseau des Vallées et ses affluents, le Vieux Cher et ses affluents, le ruisseau de Parçay et ses affluents, le ruisseau de la Fontaine Ménard et ses affluents, la Roumer et ses affluents, la Bresme et ses affluents, la Claise amont et ses affluents, le ruisseau d’Aubigny et ses affluents, le ruisseau de Cléret et ses affluents, l’Olivet et ses affluents, le ruisseau de la Coulée et ses affluents, le ruisseau de Rigny et ses affluents - le ruisseau des Gaudeber

Et la liste des communes concernées :

Bassin de la Bresme AMBILLOU CINQ-MARS-LA-PILE CLERE-LES-PINS COURCELLES-DE-TOURAINE FONDETTES LUYNES MAZIERES-DE-TOURAINE NEUILLE-PONT-PIERRE PERNAY SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY SEMBLANCAY SONZAY SOUVIGNE Bassin de la Claise Amont BARROU BOSSAY-SUR-CLAISE BOUSSAY CHAMBON CHARNIZAY CHAUMUSSAY LE GRAND-PRESSIGNY LE PETIT-PRESSIGNY PREUILLY-SUR-CLAISE Bassin de la Coulée BRIDORE VERNEUIL-SUR-INDRE Bassin de la Fontaine Mainard BALLAN-MIRE DRUYE SAVONNIERES Bassin de la Roumer AMBILLOU AVRILLE-LES-PONCEAUX CINQ-MARS-LA-PILE CLERE-LES-PINS CONTINVOIR HOMMES INGRANDES-DE-TOURAINE LANGEAIS LES ESSARDS MAZIERES-DE-TOURAINE RESTIGNE SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY SAINT-MICHEL-SUR-LOIRE SAINT-PATRICE SAVIGNE-SUR-LATHAN Bassin du ruisseau d'Aubigny CHEMILLE-SUR-INDROIS GENILLE LOCHE-SUR-INDROIS SAINT-HIPPOLYTE SENNEVIERES VILLELOIN-COULANGE Bassin du ruisseau de Cléret AZAY-SUR-INDRE CHEDIGNY REIGNAC-SUR-INDRE SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS SUBLAINES Bassin du ruisseau de l'Olivet BEAUMONT-VILLAGE CERE-LA-RONDE CHEMILLE-SUR-INDROIS NOUANS-LES-FONTAINES ORBIGNY VILLELOIN-COULANGE Bassin du ruisseau de Montison ARTANNES-SUR-INDRE MONTS SAINT-BRANCHS SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS SAINT-EPAIN SORIGNY THILOUZE VILLEPERDUE Bassin du ruisseau de Parçay CHEZELLES LUZE MARCILLY-SUR-VIENNE PARCAY-SUR-VIENNE POUZAY RILLY-SUR-VIENNE VERNEUIL-LE-CHATEAU Bassin du ruisseau de Rigny LOCHE-SUR-INDROIS SAINT-HIPPOLYTE SAINT-JEAN-SAINT-GERMAIN SENNEVIERES VERNEUIL-SUR-INDRE Bassin du ruisseau de Roche LOCHE-SUR-INDROIS NOUANS-LES-FONTAINES VILLEDOMAIN VILLELOIN-COULANGE Bassin du ruisseau des Gaudeberts DRACHE MAILLE NOUATRE NOYANT-DE-TOURAINE POUZAY SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE Bassin du ruisseau des Vallées CHEILLE RIVARENNES Bassin du Vieux Cher AZAY-LE-RIDEAU BALLAN-MIRE BREHEMONT DRUYE LA CHAPELLE-AUX-NAUX LIGNIERES-DE-TOURAINE SAVONNIERES VALLERES VILLANDRY